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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Wolverhampton Wanderers, Porto'dan Vitinha'yı kiraladı
10.09.2020 - 13:44 | | AA

Wolverhampton Wanderers, Porto'dan Vitinha'yı kiraladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers, Porto'da forma giyen Vitinha'yı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Wolverhampton Wanderers, Porto'dan Vitinha'yı kiraladı
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Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Porto ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Wolverhampton Wanderers, miktarı açıklanmayan bir bonservis bedelini ödemesi halinde gelecek sezon Vitinha'yı kalıcı olarak kadrosuna katabilecek.

İngiltere ekibi, yaz transfer sezonunda Matija Sarkic, Fabio Silva ve Fernando Marcal gibi önemli oyuncuları da renklerine bağlamıştı.

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Wolverhampton Wanderers, Portodan Vitinhayı kiraladı

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