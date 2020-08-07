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07.08.2020 - 00:10 |

Wolves ve Basel tek golle turladı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ve Basel adını çeyrek finale yazdırdı.

Wolves ve Basel tek golle turladı!
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında İngiliz temsilcisi Wolverhampton, evinde Olympiakos'u 1-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Wolves'a çeyrek finalin kapılarını açan golü 9. dakikada Raul Jimenez kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanan bir diğer karşılaşmada ise İsviçre temsilcisi Basel evinde Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Ev sahibi ekip Fabian Frei'in 88. dakikada attığı golle çeyrek finale yükseldi.

Wolverhampton çeyrek finalde Sevilla'nın rakibi olurken, Basel çeyrek finalde Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.

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