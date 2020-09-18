Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMotor Sporları Haberleri WRC'nin 5. ayağı Türkiye Rallisi'nde heyecan başladı
18.09.2020 - 10:42 | | MUĞLA (AA) -

WRC'nin 5. ayağı Türkiye Rallisi'nde heyecan başladı

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 5. yarışı Türkiye Rallisi'nde shakedown (deneme sürüşü) etabı gerçekleştirildi.

WRC'nin 5. ayağı Türkiye Rallisi'nde heyecan başladı
ABONE OL

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesine alınan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla başladı.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde düzenlenen şampiyonada dünyaca ünlü pilotlar, yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede otomobil tutkunlarına heyecanlı anlar yaşatıyor.

Organizasyonun ilk gününde pilotlar sabah saatlerinde Asparan'daki servis alanından çıkarak Datça yolu Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisindeki shakedown etabında deneme sürüşlerini gerçekleştirdi.

Bu etapta sürücüler 4,70 kilometre katederek hem teknik hem de süratli kısımlarda araçlarını ve becerilerini test etti.

Sabah saatlerinden itibaren yarışları izlemek için bölgeye gelen yerli ve yabancı seyirciler, pilotlara destek verip fotoğraf çekti.

Yarışın tamamını temsil eden etap kısmen taşlı zemine sahip inişli ve çıkışlı bölümlerden, hem teknik hem de süratli kısımlardan oluşuyor.

Thiago'nun Bayern kariyerinden özel kesitler!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Trabzonspor ile Denizlispor, 41. randevuda
    Trabzonspor ile Denizlispor, 41. randevuda
  2. Son Dakika | Cengiz Ünder, Leicester City için sağlık kontrolünde
    Son Dakika | Cengiz Ünder, Leicester City için sağlık kontrolünde
  3. Beşiktaş ile Antalyaspor 49. maça çıkıyor
    Beşiktaş ile Antalyaspor 49. maça çıkıyor
  4. NBA Doğu Konferansı finalinde Heat, Celtics karşısında 2-0 önde
    NBA Doğu Konferansı finalinde Heat, Celtics karşısında 2-0 önde
  5. Transfer haberleri | Denizlispor, Subotic'i bitirdi
    Transfer haberleri | Denizlispor, Subotic'i bitirdi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer Haberleri | Beşiktaş'ın transfer pazarlığı böyle görüntülendi!

Transfer Haberleri | Beşiktaş'ın transfer pazarlığı böyle görüntülendi!

Son dakika - İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Son dakika - İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Transfer Haberleri | Trabzonspor'da Andy Carroll sesleri!

Transfer Haberleri | Trabzonspor'da Andy Carroll sesleri!

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta son dakika Nazım Sangare gelişmesi!

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta son dakika Nazım Sangare gelişmesi!

Sıradaki Haber