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04.04.2020 - 23:55 | | AA

Xavi'de 1 milyon avro baÄŸÄ±ÅŸ!

Barcelona'nÄ±n eski futbolcusu Xavi Hernandez, koronavirÃ¼s hastanesine 1 milyon avro baÄŸÄ±ÅŸ yaptÄ±.Â

Ä°spanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nÄ±n eski futbolcusu Xavi Hernandez, koronavirÃ¼s hastanesine 1 milyon avro baÄŸÄ±ÅŸ yaptÄ±.Â 

Barselona Hastanesinin sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, "Xavi ve eÅŸi Nuria Cunillera hastanemize 1 milyon avro yardÄ±mda bulunmuÅŸtur. Kendilerine Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederiz." ifadeleri yer aldÄ±.Â 

Katar ekibi El Sadd'Ä±n teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan Xavi, 1998'den 2015'e kadar Barcelona'da forma giymiÅŸti.

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Xavide 1 milyon avro baÄŸÄ±ÅŸ

Xavide 1 milyon avro baÄŸÄ±ÅŸ

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