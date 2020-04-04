Xavi'de 1 milyon avro baÄŸÄ±ÅŸ!

Ä°spanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nÄ±n eski futbolcusu Xavi Hernandez, koronavirÃ¼s hastanesine 1 milyon avro baÄŸÄ±ÅŸ yaptÄ±.Â

Barselona Hastanesinin sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, "Xavi ve eÅŸi Nuria Cunillera hastanemize 1 milyon avro yardÄ±mda bulunmuÅŸtur. Kendilerine Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederiz." ifadeleri yer aldÄ±.Â

Katar ekibi El Sadd'Ä±n teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan Xavi, 1998'den 2015'e kadar Barcelona'da forma giymiÅŸti.