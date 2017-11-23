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23.11.2017 - 02:30 |

Ya 'devam' ya 'tamam'

UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden takımlardan Atiker Konyaspor, bugün Marsilya’yı yenerse umutlanacak. Medipol Başakşehir ise Ludogorest deplasmanında kazansa bile Braga’nın puan kaybetmesini bekleyecek.

Ya 'devam' ya 'tamam'
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UEFA Avrupa Ligi’nde yer alan iki takımımız Konyaspor ile Medipol Başakşehir bugün “Tamam” ya da “Devam” maçlarına çıkacak.

C Grubu 5. maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets’e konuk olacak Medipol Başakşehir, bu maçta puan kaybetmesi durumunda Avrupa defterini kapatacak. Turuncu-Lacivertli ekip, karşılaşmayı kazansa bile diğer maçta Braga’nın galip gelmesi durumunda yine Avrupa defterini son maçlar öncesinde kapatmış olacak.

Sofya’ya giden İstanbul ekibinde sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve Mahmut’un yanı sıra, Galatasaray maçı sonrasında hafif ağrıları bulunan Adebayor ve Clichy, tedbir amaçlı olarak kafilede yer almadı. Ayrıca turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Mehmet Batdal, Tunay Torun ve Aurelien Chedjou da bu maçta görev alamayacak.

I Grubu’nda Fransa’nın Marsilya takımını konuk edecek olan Atiker Konyaspor, gruptaki şansını son maça taşımak istiyor. Grupta aldığı 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 6 puanlı Marsilya’nın ardından 4 puanla 3’üncü sırada bulunan Konyaspor, rakibini yenmesi durumunda son maçlar öncesinde 2. sıraya yükselecek. Yeşil-beyazlı ekip herhangi bir puan kaybında Avrupa kupalarına veda edecek.

Ya devam ya tamam




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