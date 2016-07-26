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26.07.2016 - 23:48 | | AA

Yakoubi, Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor Kulübü, Tunuslu oyuncu Muhammed Ali Yakoubi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yakoubi, Çaykur Rizespor'da
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Çaykur Rizespor Kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, yaptığı açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman'ın raporu doğrultusunda kadrolarına katmak istedikleri Tunuslu oyuncu ile anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Ferah, geçen sezon Tunus 1. Lig ekiplerinden Esperance Sportive Tunis takımda forma giyen 25 yaşındaki defans oyuncusu Yakoubi'yi yeşil-mavili renklere bağlayan 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını kaydetti

KONTROLDEN GEÇTİ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un yeni transferi Mohamed Ali Yakoubi, sağlık kontrolünden geçti.
Yeşil-mavili kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Yakoubi'ye İstanbul'da özel bir hastanede sağlık testleri yapıldı.
Kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen Yakoubi'nin kontrolleri, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.
Çaykur Rizespor, geçen sezon Tunus 1. Lig ekiplerinden Esperance Sportive Tunis takımda forma giyen 25 yaşındaki defans oyuncusu Mohamed Ali Yakoubi ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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