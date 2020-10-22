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22.10.2020 - 07:00 |

Yalçın formül arıyor

Üç haftadır Süper Lig’den uzak kalan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın galibiyetle geri dönüş yapmak istiyor.

Yalçın formül arıyor
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SERDAR SARIDAĞ

Yukatel Denizlispor deplasmanının kolay olmadığını oyuncularına aktaran Yalçın, Mensah ve N’Koudou’nun yokluğunun yanı sıra Hasic ve Atakan’ın sürpriz sakatlıkları yüzünden kadro oluşturmakta zorlanıyor. Savunmada Domagoj Vida’yı ilk 11’de oynatıp oynatmayacağına henüz karar vermeyen siyah-beyazlı hoca, en ciddi sorunu forvet arkasında yaşıyor.

Mensah’ın karantinada, Ljajic’in ise formsuz olması yüzünden bu bölgede Oğuzhan veya Dorukhan’a görev vermesi beklenen Sergen Yalçın’ın orta saha oluşumu üzerinde çok kafa yorduğu bildirildi. Gençlerbirliği maçının ilk yarısında üç defansif orta saha kurgusuyla takımı sahaya süren ve bu nedenle sıkıntılar yaşayan deneyimli çalıştırıcı şimdilik Atiba-Josef-Oğuzhan üçlüsü üzerinde duruyor. Yalçın’ın forvette Vincent Aboubakar’ı oynatmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yalçın formül arıyor


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