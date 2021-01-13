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13.01.2021 - 21:01 |

Yalçın Koşukavak: "Acil transfere ihtiyacımız var"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, takımın kadro derinliğinin sağlanması için acil transfer yapmak istediklerini söyledi.

Yalçın Koşukavak: "Acil transfere ihtiyacımız var"
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Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, takımın kadro derinliğinin sağlanması için acil transfer yapmak istediklerini söyledi.

Yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü konuk edeceği Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde devam etti.

Teknik direktör Koşukavak, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, deplasmandaki maçlarda kaybetmediklerini ancak iç sahada problemlerinin olduğunu söyledi.

İç sahada kazanamadıkları zaman deplasmanda aldıkları puanın bir önemi kalmadığına dikkati çeken Koşukavak, şöyle konuştu:

"Daha öncelikli işler var. Bazen rakibin de önüne geçen acil çözülmesi gereken iç işleriniz oluyor. Yönetim ve başkanımız sağ olsun son 2-3 gündür yoğun çaba gösteriyor. Bu zamanda oyuncu bulmak ve getirmek çok kolay değil. İçeriye oyuncu alamadığımız gibi elimizdekini de kaybettik. Sakat oyuncu sayısı fazla. Acil transfere ihtiyacımız var. Sorunları çözmek adına herkesin iyi niyetinin farkındayım ve uğraşıyorlar. İnşallah içerideki problemleri çözüp dışarıdan da mümkün mertebe, bugünkü şartlarda ne oluyorsa biraz kadro derinliği yaratıp bir şeyler yapmamız gerekiyor. Pazar günü maçınız var, önümüzdeki hafta da 3 tane var. Yani hem rakiple uğraş hem de kadro yapılanmasıyla uğraş, bunlar kolay şeyler değil."

Oyuncuların fedakarlığı

Koşukavak, ligde 12 oyuncuyla mücadele verdiklerini, bu oyuncuların önemli fedakarlıklar gösterdiğini de dile getirerek, "Takdire şayanlar. Direnç gösteriyorlar. Bu kadar zorluk yaşamalarına rağmen çok gayretliler. Mustafa Yumlu sakat olmasına rağmen oynadı, büyük özveride bulundu ve bu takdir edilecek bir davranıştı. Bütün oyuncularım kendi sorumluluk alanlarında zor şartlara göğüs germeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Yalçın Koşukavak: Acil transfere ihtiyacımız var

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