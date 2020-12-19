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19.12.2020 - 11:31 | | DENİZLİ (AA)

Yalçın Koşukavak, Denizlispor'la ilk maçına çıkacak

Süper Lig'de yarın lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek son sıradaki Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, takımının başında ilk maçına çıkacak.

Yalçın Koşukavak, Denizlispor'la ilk maçına çıkacak
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Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.  Lige teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde başladıktan sonra 3 müsabakada Kenan Atik'in görev yaptığı yeşil-siyahlı ekipte, Yalçın Koşukavak dönemi yarınki müsabakayla başlayacak. Koşukavak, teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de ilk kez görev yapacak.

Son 6 karşılaşmada sadece 1 puanı bulunan ve topladığı 6 puanla son sırada yer alan Yukatel Denizlispor'un kendi evinde çıktığı 5 maçta galibiyeti bulunmuyor.  Ligde deplasmandaki Gençlerbirliği ve Göztepe maçlarını kaybettikten sonra geçen hafta Beşiktaş'ı mağlup eden Aytemiz Alanyaspor, 26 puanla ilk sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 700. maç

Süper Lig'de 21. sezonun geçiren Yukatel Denizlispor, yarınki karşılaşma ile ligdeki 700. maçına çıkacak.  Geride kalan 699 maçta 212 galibiyet, 185 beraberlik ve 302 mağlubiyet alan yeşil-siyahlı ekip, 847 gol atıp kalesinde 1001 gol gördü.  Denizlispor, Süper Lig'de 3. kez karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor'la geçen sezon oynadığı 2 karşılaşmayı da kaybetti.

Yalçın Koşukavak, Denizlisporla ilk maçına çıkacak


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