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HaberlerKonyaspor Haberleri Yalçın: “Oyunun tamamında kontrol bizdeydi”
08.04.2018 - 16:37 |

Yalçın: “Oyunun tamamında kontrol bizdeydi”

Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor’la karşılaşan ve rakibini 5-0 yenerek mağlup eden Atiker Konyaspor'da Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Oyunun tamamında kontrol bizdeydi” dedi.

Yalçın: “Oyunun tamamında kontrol bizdeydi”
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Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kalan 6 haftada daha iyi mücadele ederek ligi bitirebileceklerini belirtti.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Yalçın, "Arzu ettiğimiz bir müsabakaydı. Tabi ihtiyacımız olan bir müsabakaydı. Maçı almamız gerekiyordu. Haftaya çok iyi hazırlandık. Rakibimizi çok iyi inceledik. Bugünde oyuncularımızın konsantrasyonları çok iyiydi. Oyunun tamamında kontrol bizdeydi. Bunun içinde oyuncularımı tebrik ediyorum. Her geçen gün yavaş yavaş takım olma anlamında iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Sahada birlikte oynayan beraber oynayan, beraber hareket eden özellikle ikinci yarıda pas oranı çok yüksek kendi güvenen bir Konyaspor vardı. Bu bizi çok mutlu etti. Ama kalan 6 haftada çok zor müsabakalarımız var. Şu anda pozisyonumuzla ligin altındayız. Sadece o durumda puan durumumuzu eşitledik. Kalan 6 haftada bundan daha iyi mücadele eden bir Konyaspor’un ligi hak ettiği yerde bitirmesini istiyoruz. Tek hedefimiz bu. Bizde bu konuda oyuncularımız ile başarabiliriz” ifadelerini kullandı.

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