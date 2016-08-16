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16.08.2016 - 12:19 | | DORTMUND, (DHA)

Yarım milyon euroluk ehliyet!

Dortmund'un yıldızı Reus, dünyanın en pahalı ehliyetine sahip oldu.

Yarım milyon euroluk ehliyet!
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Almanya Milli Takımı ve Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Marco Reus, belki de dünyanın en pahalı ehliyetine sahip oldu.

2014 yılında otoyolda aşırı hızlı gittiği için peş peşe cezalar yiyen Reus'un, sahte bir Hollanda ehliyeti kullandığı ortaya çıkmıştı. Reus, hakkında açılan dava sonucu günlüğü 6 bin Euro'dan 90 gün adli para cezasına çarptırılmıştı. 540 bin Euro ceza ödeyen yıldız futbolcu, dün girdiği yazılı ve direksiyon sınavlarını vererek geçerli ehliyete sahip oldu.

Taksi veya bir arkadaşının kullandığı arabayla ulaşımını sağlayan Marco Reus, iki yıl sonra ilk kez bugün kendi kullandığı araç ile antrenmana geldi.

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