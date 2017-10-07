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07.10.2017 - 12:04 | | AA

Yarın 3 grupta 9 maç yapılacak

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 10. haftasında, yarın 3 grupta 9 karşılaşma oynanacak.

Yarın 3 grupta 9 maç yapılacak
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Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerde yarın C, E ve F gruplarında 9 maç yapılacak.

Dünya Kupası'nın son sahibi Almanya'nın Azerbaycan'ı ağırlayacağı son hafta maçlarında, zirve mücadelesi veren Danimarka sahasında Romanya ile karşılaşacak. Rusya'ya gitmeyi garantileyen İngiltere'nin grubunda ise play-off turuna kalmak isteyen İskoçya, deplasmanda Slovenya'ya konuk olacak.

Gruplarda yarın (TSİ) oynanacak maçların programı şöyle:

C Grubu:

21.45 Çekya - San Marino

21.45 Almanya - Azerbaycan

21.45 Norveç - Kuzey İrlanda

E Grubu:

19.00 Danimarka - Romanya

19.00 Kazakistan - Ermenistan

19.00 Polonya - Karadağ

F Grubu:

19.00 Litvanya - İngiltere

19.00 Slovakya - Malta

19.00 Slovenya - İskoçya

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