Yarın 3 grupta 9 maç yapılacak
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 10. haftasında, yarın 3 grupta 9 karşılaşma oynanacak.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerde yarın C, E ve F gruplarında 9 maç yapılacak.
Dünya Kupası'nın son sahibi Almanya'nın Azerbaycan'ı ağırlayacağı son hafta maçlarında, zirve mücadelesi veren Danimarka sahasında Romanya ile karşılaşacak. Rusya'ya gitmeyi garantileyen İngiltere'nin grubunda ise play-off turuna kalmak isteyen İskoçya, deplasmanda Slovenya'ya konuk olacak.
Gruplarda yarın (TSİ) oynanacak maçların programı şöyle:
C Grubu:
21.45 Çekya - San Marino
21.45 Almanya - Azerbaycan
21.45 Norveç - Kuzey İrlanda
E Grubu:
19.00 Danimarka - Romanya
19.00 Kazakistan - Ermenistan
19.00 Polonya - Karadağ
F Grubu:
19.00 Litvanya - İngiltere
19.00 Slovakya - Malta
19.00 Slovenya - İskoçya