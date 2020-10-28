Yaşı olmayan adam

Beşiktaş kaptanı Atiba Hutchinson ilerleyen yaşına rağmen orta sahada üstlendiği yeni ofansif görevler ve müthiş çalışkanlığıyla büyük alkış topluyor. 8 Şubat’ta 38 yaşına girecek olan Kanadalı futbolcu, Brad Pitt’in başrolünü oynadığı, yaşı ilerledikçe garip bir şekilde gençleşen “Benjamin Button” filmindeki unutulmaz karakteri akıllara getiriyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın takımda en fazla güvendiği isim olan Atiba, Yukatel Denizlispor maçında hem ofansif hem de savunma anlamında yine müthiş işlere imza attı. Aboubakar’ın asistinde fileleri havalandırarak gol perdesini açan başarılı futbolcu, kazanılan penaltıda da başroldeydi.

Yokluğu hissedildi

Atiba’nın kaleye giden şutunda Oğuz topa eliyle müdahale ederken, hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi, Aboubakar da farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Beşiktaş’ta 8. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson ilk hafta Trabzonspor’u deplasmanda 3-1 yendikleri dev maçta da iki asist yapmış ve galibiyette yine büyük pay sahibi olmayı başarmıştı.

Atiba bu sezon sakatlığı yüzünden iki maçta forma giyemezken, yokluğu en fazla hissedilen isim oldu. Kanadalı futbolcu, Beşiktaş’ın Konyaspor’a 4-1 yenildiği maçın yanı sıra UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki Rio Ave karşılaşmasında da görev yapamadı. Atiba’nın yokluğunda Konya’da tarihi bir yenilgi alan Kartal, Rio Ave’ye penaltılarla elendiği maçta Avrupa defterini kapatmak zorunda kalmıştı.

Atiba Hutchinson: Tekrar burada olduğum için çok mutluyum