Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDemir Grup Sivasspor Haberleri Yasin Öztekin’den yeni saç stili
11.04.2020 - 10:14 | | SİVAS (İHA)

Yasin Öztekin’den yeni saç stili

DG Sivasspor’un deneyimli futbolcusu Yasin Öztekin, yeni saç stilini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yasin Öztekin’den yeni saç stili

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından Süper Lig takımlarından DG Sivasspor’da forma giyen Yasin Öztekin, İzmir’in Urla ilçesine ailesinin yanına gitmişti.

Hemen hemen her gün bireysel idman yaparak bunu sosyal medya hesabından paylaşan deneyimli futbolcu Öztekin, bugün de sosyal medya hesabından yeni saç stilini paylaşarak takipçilerini şaşırttı. Saçını sıfıra vuran tecrübeli oyuncunun yeni stili büyük etkileşim alırken, takipçilerinin çoğu Öztekin’in yeni stilini beğendi.

Öte yandan Yasin Öztekin bu sezon Sivasspor’da 12 resmi maça çıktı. 2 kez gol sevinci yaşayan Öztekin, 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi. 2 kez sarı kartla cezalandırılan Öztekin 588 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti.

Yasin'in Göztepe günleri...

Yasin Öztekin’den yeni saç stili

Rose Bertram'ı hıçkırık tutarsa...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arap kulüpleri Gustavo'yu istiyor!

Arap kulüpleri Gustavo'yu istiyor!

THY Euroleague’de acil durum eylemi!

THY Euroleague’de acil durum eylemi!

Sergen Yalçın genç futbolcu avında! 15 gündür...

Sergen Yalçın genç futbolcu avında! 15 gündür...

Ömer Bayram'a teklif! Aldığının 3 katı...

Ömer Bayram'a teklif! Aldığının 3 katı...

Sıradaki Haber