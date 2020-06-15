Yasmani Copello: Pandemi benim iÃ§in avantaj oldu

Kariyerinde Avrupa ÅŸampiyonluÄŸu, Avrupa ve dÃ¼nya ikinciliÄŸi ile olimpiyat Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ bulunan 33 yaÅŸÄ±ndaki milli atlet Yasmani Copello, koronavirÃ¼s sÃ¼recini nasÄ±l geÃ§irdiÄŸini, 1 yÄ±l ertelenen olimpiyatlarÄ±n kendisi iÃ§in avantajlarÄ±nÄ± DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±'na (DHA) anlattÄ±. EÅŸi Elif Copello ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Yasmani Copello, "Pandemi sÃ¼reci aslÄ±nda benim iÃ§in avantaj oldu. VÃ¼cudumu dinlendirme ÅŸansÄ±m oldu. Åžu an kendimi Ã¶ncekinden daha hÄ±zlÄ± hissediyorum" dedi.Â

Milli atlet Yasmani Copello, yeni normalleÅŸme sÃ¼reciyle Ankara'da Naili Moran Atletizm Pisti'nde antrenmanlarÄ±na baÅŸladÄ±. Copello, antrenmanlarÄ±nÄ±n iyi gittiÄŸini belirterek, "Olimpiyatlar seneye de ertelendiÄŸi iÃ§in inÅŸallah seneye yapÄ±lÄ±r hala bir ikilem var. O yÃ¼zden heyecanla bekliyorum. Benim vÃ¼cudum Ã§ok iyi ÅŸimdi. 84 kiloyum, 5 kilo verdim. Åžimdi daha iyiyim. EÄŸer yarÄ±ÅŸlar dÃ¼zenlenebilirse daha Ã§ok TÃ¼rkiye'de koÅŸmak istiyorum. Ulusal yarÄ±ÅŸlarÄ± koÅŸmak istiyorum, normalde koÅŸmuyordum vaktim olmuyordu. Bayrak takÄ±mÄ±yla koÅŸmak istiyorum" diye konuÅŸtu.Â

"EVDEKÄ° TADÄ°LATLARI YAPTIM, MOBÄ°LYA KURDUM"

Antrenman yapmayÄ± Ã§ok istediÄŸini ama sÃ¼reÃ§ten kaynaklÄ± biraz zor olduÄŸunu vurgulayan milli atlet, "Antrenman yapma isteÄŸim var ama pist yok. Evde oyun oynadÄ±m, eÅŸimle dizi izledim. Biz genel olarak Ã§ok mutlu Ã§iftiz. Evde de Ã§ok konuÅŸurum Elif de beni biraz susturur. SÃ¼rekli konuÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z bir konu var. O yÃ¼zden sorun yaÅŸamadÄ±k. Evdeki tadilatlarÄ± yaptÄ±m. Mobilya kurmayÄ± Ã§ok seviyorum" ifadelerini kullandÄ±.Â

EÅŸi Elif Copello ise "Televizyon Ã¼nitesi kurdu, bÃ¼tÃ¼n evin kablolarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi. Ev konusunda Ã§ok becerikli" dedi.Â

"FEDERASYON VE KULÃœP BU SÃœREÃ‡TE HER ZAMAN YANIMDA OLDU"

Yasmani Copello, koronavirÃ¼s sÃ¼recindeki destekleri iÃ§in federasyon ve kulÃ¼bÃ¼ne teÅŸekkÃ¼r ederek, "Bu sÃ¼reÃ§te federasyon ve kulÃ¼p her zaman yanÄ±mda oldular. SÃ¼rekli beni arayÄ±p sordular. Ne durumdayÄ±m, ne yapÄ±yorum diye. Her tÃ¼rlÃ¼ yardÄ±mcÄ± oldular. Buradan da bu ÅŸekilde onlara teÅŸekkÃ¼r etmek istiyorum. Beni sevdiklerini bir kez daha anlamÄ±ÅŸ oldum" dedi.Â

"Ã‡OCUK Ã‡OK Ä°STÄ°YORUM"Â

'Ã‡ocuk istiyor musun?' sorusuna milli atlet Yasmani Ã§ok istediÄŸini belirterek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"Ã‡ocuk Ã§ok istiyorum ama ÅŸimdi dÃ¼nyada problem var. Ä°leride Ã§ocuÄŸum kendi ne isterse onu seÃ§mesini diliyorum. Belki beni gÃ¶rÃ¼p atletizm yapabilir ona yapma da diyemem. Ama tenis oynayabilir, ÅŸarkÄ±cÄ± olabilir. Her ÅŸeyi yapabilir."

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