01.01.2021 - 23:50 |
Yassine Benzia kazadan sonra ilk kez idmanda! Eli dikkat çekti...
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Yassine Benzia, geçirdiği kaza sonrası ilk kez idmana çıktı. 7 ay sonra sahalara dönen Benzia trafik kazasında bir parmağını kaybetmişti.
2018'de Fenerbahçe'de 1 sezon kiralık oynayan Yassine Benzia, geçirdiği trafik kazasından 7 ay sonra Dijon'la idmanlara başladı.
Kazada bir el parmağını kaybeden Benzia yeniden maça çıkmak için çalışmayı sürdürdüğünü açıkladı.
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