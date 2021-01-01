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HaberlerFenerbahçe Haberleri Yassine Benzia kazadan sonra ilk kez idmanda! Eli dikkat çekti...
01.01.2021 - 23:50 |

Yassine Benzia kazadan sonra ilk kez idmanda! Eli dikkat çekti...

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Yassine Benzia, geçirdiği kaza sonrası ilk kez idmana çıktı. 7 ay sonra sahalara dönen Benzia trafik kazasında bir parmağını kaybetmişti.

Yassine Benzia kazadan sonra ilk kez idmanda! Eli dikkat çekti...
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2018'de Fenerbahçe'de 1 sezon kiralık oynayan Yassine Benzia, geçirdiği trafik kazasından 7 ay sonra Dijon'la idmanlara başladı.

Kazada bir el parmağını kaybeden Benzia yeniden maça çıkmak için çalışmayı sürdürdüğünü açıkladı.

Yassine Benzia kazadan sonra ilk kez idmanda Eli dikkat çekti...

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