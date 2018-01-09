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09.01.2018 - 11:03 | | İSTANBUL / DHA

Yatabare resmen Atiker Konyaspor'da

Atiker Konyaspor, Yatabare ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yatabare resmen Atiker Konyaspor'da
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Atiker Konyaspor Kulübü, ara transfer döneminde bir süredir görüşmelerde bulunduğu ve anlaşma sağladığı Malili forvet oyuncusu Mustapha Yatabare ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın devre arası kamp hazırlıklarını sürdürdüğü otelde Asbaşkanlarımızdan Mehmet Günbaş ile bir araya gelen Mustapha Yatabare ile her konuda anlaşmaya varıldı ve golcü oyuncusu kendisini Atiker Konyaspor'umuza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı" denildi.

Mustapha Yatabare, imzaların atılmasının ardından Asbaşkan Mehmet Günbaş ve teknik direktör Mehmet Özdilek ile objektiflere poz verdi.

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