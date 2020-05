Yattara'dan Survivor açıklaması

Şu anda İstanbulspor'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Yattara, AsistAnaliz Instagram canlı yayınında samimi açıklamalarda bulundu.

Soru-cevap şeklindeki röportaj şöyle;

- Yattara, Türk Halkı'nın gönlüne nasıl girdi?

Trabzonspor'a gelmek benim için çok büyük bir hayaldi. Allah'a çok şükür bu formayı giydim. Elimden geleni yapmaya çalıştım, yaptım da. Daha çok şampiyonluk görmek istedim ama maalesef çok göremedim. 2 kupa kazandım. Taraftarı mutlu etmeye çalıştım. İyi ki bu formayı giydim.

- Özkan Sümer sizi Trabzonspor'a transfer etti. Nasıl keşfetti seni?

Gine'den sonra Belçika'ya gittim. 3. seneden sonra Trabzonspor beni transfer etti. Özellikle 1 maç oynadım, Özkan Sümer beni izlemeye gelmişti. Maçtan sonra beni beğendiğini söyledi. Sonra kulüp başkanı beni aradı, 'Seni bir takım istiyor, anlaştık' diye. Sonra Trabzonspor'a geldim.

- Sizin zamanınızla şimdiki kadro arasındaki farklar neler?

Biz çok iyi anlaşıyorduk. Şu anki kadroda da Sosa, Abdülkadir, Nwakaeme... İnşallah bu sene bu kadro şampiyon olacak. Ben daha çok şampiyonluk görmek istedim ama olmadı. Şimdi ki kadro da çok güzel bir kadro. Çok iyi oyuncular var. Hepsi çok iyi. Biz de destekliyoruz.

- Süper Lig'in tescili hakkında ne düşünüyorsun?

En iyi şekilde ligi normal bir şekilde bitirmek gerekiyor. Lig oynanırsa Trabzonspor şampiyon olabilir.

- Trabzonspor'a oyuncu yetiştiriyor musun? İzlediğin, takip ettiğin oyuncular var mı?

Ben başka takımlarla pek ilgilenmiyorum. Sadece Trabzonspor'la ilgileniyorum. Çok iyi gençler var orada. En kısa zamanda A takıma çıkarlar umarım.

- Bu kadar elastik çalımlar atabilmenin bir sırrı var mı?

Ben Afrika'da doğdum, büyüdüm. Orada ne bir futbol okulu var, ne de bir şey... Biz yolda oynuyorduk. Kimse bana bir şey öğretmedi. Bu yetenek Allah tarafından geldi. Hiç akademiye gitmedim.

- Bu kadar büyük bir yetenek olup neden Barcelona'ya transfer olmadın sence?

Onu Trabzonspor yöneticilerine sormak lazım. Teklif geldi ama onlar kabul etmedi. Trabzonspor'un eski yöneticilerinin cevap vermesi lazım.

- Fenerbahçe ile karşılaştığınız maçtan önce Roberto Carlos'u senin için uyarıyorlar. Maçtan sonra da Carlos, 'Ne Yattara'ymış, söyleyelim de Real Madrid'e alsınlar...' diyor. Ne düşünüyorsun bununla ilgili olarak?

Roberto Carlos ile konuşmadım ama o maçtan sonra duyduğuma göre Carlos, Real Madrid'e beni önermiş. Real Madrid, beni 5 aylığına kiralık istemiş ama olmadı. Trabzonspor'da mutluydum. Ben o zaman gitseydim, banko oynayabilirdim... Dünya yıldızı olabilirdim ve üstüne daha da koyardım.

- Seni en çok zorlayan stoper kimdi senin oynadığın zamanda?

Ben stoperlerle fazla mücadeleye girmezdim. Eskiden çok iyi sol bekler vardı. Ümit Özat, İbrahim Üzülmez. En çok beni Sivassporlu Hayrettin rahatsız ederdi. Adam teknik olarak çok zayıftı ve bana çok tekme atıyordu.

- Trabzonspor olmazsa başka bir Süper Lig ekibi çalıştırır mısın?

Trabzonspor olmazsa, Beşiktaş'ı çalıştırmak isterim.

- Yattara'dan daha iyisi geldi mi Türkiye'ye? Transfer ve yetenek anlamında.

Nwakame geldi, iyi tekniği var. İnşallah sakatlık olmazsa, daha çok şeyler görmek istiyoruz ondan. İnşallah bizi bırakmaz. Tarzı bana benziyor. Biraz benden ağır ama çok güçlü bir oyuncu. Top ayağına yakışıyor Nwakaeme'nin...

- Kariyerinde en unutamadığın maç?

En özeli, Anorthosis maçıydı. 1 maçta kırmızı kart görmüştüm. Sonraki maçta 90. dakikada frikikten gol atarak, kendimi affettirdim.

- Survivor'da bu sezonki şampiyonluk adayın kim?

Güzel yarışma ve program. Her gece izliyorum, takip ediyorum. Şampiyonluk adayım Sercan'dı ama kötü performans gösterdi. Ama şu an favorim Aycan. Futbolcunun şampiyon olmasını istiyorum.

- Kolbastı mı horon mu?

İlk önce horonla başladık. Sonra Kolbastı çalmaya başladı Trabzonspor'un maçlarından sonra... Sonra Kolbastı oynamaya başladık. Çok popüler oldu.

- Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük topçusu kim?

Bence Türkiye'de en iyi performans gösteren Hagi'ydi. Türkiye'ye çok büyük oyuncular geldi. Eto'o, Drogba, Roberto Carlos... Ama en çok performans gösteren Hagi'ydi.

- Trabzonspor'da Fatih Tekke ile birlikte çalışmak ister mi?

Kariyerimiz boyunca Trabzonspor'da beraber mücadele ettik. Şu an da beraber çalışıyoruz. Tabii ki Trabzonspor'da hoca olarak, başka bir şey olarak çok hayaldi ama bir gün Trabzonspor'da çalışmayı çok isterim. Şu an İstanbulspor'da çalışıyorum. Başarılı olduktan sonra inşallah bakarız, ne olacağına... Tabii ki Trabzonspor'da gençlere çok önemli şeyler öğretmek istiyoruz.

- All-Star Survivor 2021'e katılmak ister misin?

Survivor, güzel program. Gerçekten çok çok zor bir program. Tabii ki isterim ama düşünmek lazım. Çünkü gerçekten oraya katılmak için psikolojik olarak, tam hazır olmak gerekiyor. Ondan önce kendimi hazırlamam lazım. Tabii ki gidebilirim ama düşünmek lazım.

Yattara, son olarak Trabzonspor taraftarlarına selam göndererek, "Bize her yer Trabzon. Evde kal Türkiye" ifadelerini kullandı.