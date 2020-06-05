Yattıkları yerden kazandılar!

2 ayda servet sahibi oldular

Dünyayı krize sürükleyen koronavirüs bir tek Instagram’ı vurmadı. Başta futbol olmak üzere spor branşlarındaki yıldızlar sosyal medyayı fırsata çevirdi. Daily Mail’in araştırmasında, 12 Mart ile 14 Mayıs arasında tüm dünyada yaşanan karantina sürecinde dünyaca ünlü sporcular paylaşımları sayesinde milyonlarca euro gelir elde etti. Juventus’un yıldızı Cristiano Ronaldo, 2 aylık süreçte 4 sponsorlu paylaşımdan 2.1 milyon euroyu kaptı.

O’Neal 16 paylaşım yaptı

219 milyon takipçisi olan Ronaldo, her paylaşım başına 523 bin euro kazandı. Portekizli yıldızın ardından Lionel Messi geldi. 151 milyon kişi tarafından takip edilen Messi, 4 sponsorlu paylaşımda 1.4 milyon euro elde etti. 3. sırada, 1.3 milyonu kasasına koyan PSG’den Neymar geldi. 4. sırada da tam 16 sponsorlu paylaşım yapan 17 milyon takipçili efsane basketbolcu Shaquille O’Neal geldi, 649 bin euroya ulaştı.

4 spor branşı

Koronavirüs sürecinde 12 Mart-14 Mayıs arasındaki karantinada Instagram sayfaları sayesinde en çok para kazanan sporcular 4 branşa bölündü, bunlar futbol, basketbol, boks ve kriket oldu. Buna göre; ünlü NBA yıldızı Dwayne Wade, 16.6 milyon takipçili hesabından 2 ayda 4 sponsorlu paylaşım yapıp 159 bin euro kazandı. 10. sırada bulunan dünyaca ünlü Britanyalı boksör Anthony Joshua ise 11.3 milyon takipçili hesabında 5 sponsorlu paylaşım yapıp 134 bin euronun sahibi oldu.

En az paylaşım Ibra ve Alves’ten

Instagram’da 12 Mart-14 Mayıs karantina sürecinde en az paylaşım yapan ama ciddi kazanç elde eden iki isim dikkat çekti. Milan’ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic, 2 sponsorlu paylaşım yaptı. 42.9 milyon takipçisi olan İsveçli forvet, 205 bin euro kazandı. Brezilya’nın efsane sağ beklerinden Dani Alves de 31.1 milyon takipçili hesabında 2 sponsorlu paylaşım yaptı, 148 bin euroyu yakaladı.

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