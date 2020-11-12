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12.11.2020 - 07:00 |

Yayın krizinde son rakam 2.8 milyar lira

Kulüpler Birliği Vakfı dün İstanbul’da toplandı, naklen yayınlar konusunda en son 2 milyar 800 milyon liraya inebilecekleri kararını aldı. TFF bu rakamı yayıncı kuruluşa iletip uzlaşma arayacak.

Yayın krizinde son rakam 2.8 milyar lira
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Kulüpler son sözü söyledi, naklen yayınlar konusunda son kararın 2 milyar 800 milyon lira olması konusunda mutabakata vardı.

İstanbul’da yapılan toplantıya 4 büyük kulüp başkanlar düzeyinde katılırken, bazı kulüplerin başkanları video konferans yöntemiyle görüşmelere katkı

sağladı.Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil’in koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı toplantıya kıdemli başkan olarak kendisinin öncülük ettiğini belirten Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “TFF Başkanımız ve heyeti beraber toplantıya katıldı. Çok faydalı oldu. Gündem maddesi beIN Sports ile ilgili görüşmeler oldu. Bu toplantıda yaptığımız değerlendirmede mutabık olduğumuz kararı aldık ve Nihat Bey’e ilettik. Konu üzerine başkanımız beIN Sports ile görüşme yapacak. En yakın zamanda sonuca gideceğimizi düşünüyorum” dedi.

Özdemir de yayıncı kuruluşla 14’e yakın toplantı yaptıklarını ifade ederek şunları söyledi:
“Geldiğimiz son nokta ile ilgili bilgi vermek için Kulüpler Birliği’ni ziyaret ettik. Orada görüş alış verişinde bulunduk. Kulüpler Birliği bize anlaşmada gelebileceği rakamı ifade etti. Biz de önümüzdeki hafta bu rakam üzerinde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yakın zamanda beIN Sports ile anlaşma imzalayıp, beraber olarak yolumuza devam edeceğiz.”

Yayın krizinde son rakam 2.8 milyar lira

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