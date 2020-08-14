Yazın en büyük boks gecesi...

Covid-19 döneminde ara verilen boks müsabakalarında, ilk büyük unvan maçının adresi bu kez İngiltere oluyor.Ünlü ağır sıklet boksörü “The Body Snatcher” lakaplı Dillian Whyte, 22 Ağustos Cumartesi gecesi WBC Geçici Ağır Sıklet Kemeri’ni korumak için Rus boksör Alexander Povetkin karşısında ringe çıkmaya hazırlanıyor.

Profesyonel boks kariyerinde 27 galibiyeti bulunan Whyte 2016’dan bu yana çıktığı bütün maçlardan zaferle ayrılmayı başardı. İngiliz boksör WBC Geçici Ağır Sıklet Kemeri’ni ise geçtiğimiz yıl Oscar Rivas karşısında aldığı galibiyetten beri taşıyor.

Büyük gecede Whyte’ın karşısında yer alacak Alexander Povetkin ise ağır sıkletin en deneyimli isimlerinden biri. Kırk bir yaşındaki Rus boksörün kariyerinde 24’ünü nakavtla aldığı toplamda 35 galibiyeti bulunuyor. Povetkin aynı zamanda 2011-2013 yılları arasında WBA Ağır Sıklet Kemeri’nin de sahibiydi.

22 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.00’de gerçekleşecek heyecan dolu dövüş gecesi canlı yayınla sadece S Sport Plus üzerinden izlenebilecek.

Bu maçtan galip ayrılacak ismin önümüzdeki aylarda yenilgisiz şampiyon Tyson Fury ile WBC unvan maçına çıkması bekleniyor.

Aynı gecede yenilgisiz şampiyon Katie Taylor;WBA, WBC, IBF ve WBO Kadınlar Hafif Sıklet kemerlerini korumak için eski şampiyon Delfine Persoon karşısına çıkacak. Gecenin dikkat çeken bir diğer maçında ise Luther Clay, WBO Hafif Orta Sıklet Kemeri’ni Chris Kongo’ya karşı korumaya çalışacak.