Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Yeni ertelemeler! 2020 Şampiyonlar Ligi...
12.04.2020 - 07:00 |

Yeni ertelemeler! 2020 Şampiyonlar Ligi...

Afrika Futbol Konfederasyonu koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 2020 Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası maçlarının ertelendiğini duyurdu.

Yeni ertelemeler! 2020 Şampiyonlar Ligi...

 

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), salgın nedeniyle 2020 Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası maçlarının ertelendiğini duyurdu. CAF’tan yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında iki organizasyonda 1-3 ve 8-10 Mayıs tarihlerinde oynanması planlanan yarı final müsabakalarının ertelenmesine karar verildiği belirtildi. Öte yandan 2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası da salgın nedeniyle iptal edildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Santos'tan Robinho açıklaması: Bu transferi durduracak bir şey yok

Yeni ertelemeler 2020 Şampiyonlar Ligi...

Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a Attığı Efsanevi Röveşata Golü

Benjamin Mendy'den Ibrahimovic ve Pogba'ya meydan okuma...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Balotelli bombası! Galatasaray'a sıcak bakıyor...

Balotelli bombası! Galatasaray'a sıcak bakıyor...

Mariano: 'Flamengo benimle temasa geçti'

Mariano: 'Flamengo benimle temasa geçti'

West Ham United'da maaş ertelemesi kabul edildi!

West Ham United'da maaş ertelemesi kabul edildi!

Mesut Özil tesisleri korona virüs engeline takıldı

Mesut Özil tesisleri korona virüs engeline takıldı

Sıradaki Haber