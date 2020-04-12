Yeni ertelemeler! 2020 Şampiyonlar Ligi...

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), salgın nedeniyle 2020 Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası maçlarının ertelendiğini duyurdu. CAF’tan yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında iki organizasyonda 1-3 ve 8-10 Mayıs tarihlerinde oynanması planlanan yarı final müsabakalarının ertelenmesine karar verildiği belirtildi. Öte yandan 2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası da salgın nedeniyle iptal edildi.

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