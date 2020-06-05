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05.06.2020 - 07:00 |

Yeni formatta Cedi eve dönecek

NBA’de 22 takım belirlendi. Doğudan 9, batıdan ise 13 takım Orlando’daki organizasyona davet edilecek.

Yeni formatta Cedi eve dönecek
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Cleveland yok

Doğu’dan Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Indiana, Philadelphia, Brooklyn, Orlando, Batı’dan ise Lakers, Clippers, Denver, Utah, Oklahoma, Houston, Dallas, Memphis play-off ligi tamamlayacak. Ayrıca New Orleans, Portland, Phoenix, Sacramento, San Antonio ve Washington bu ekiplere eklenecek. Cedi Osman sezonu tamamlayacak, Ersan İlyasova ile Furkan Korkmaz ise devam edecek.

Duş almak yasak

NBA yönetimiyle kulüpler arasında yapılan toplantının ardından gerçekleştirilen oylamada 29’a 1 ile yeni format kabul edilirken, maçların 31 Temmuz’da başlaması da kesinleşti. Her takımın 8’er maç yaparak tamamlayacağı normal sezonun ardından play-off’lara geçilecek. Bununla birlikte oyuncuların sağlığını güvence altına alabilmek için özel kurallar getirilecek. Buna göre oyuncular maçlardan sonra salonda duş alamayacak. Oyuncular, duşlarını otel odalarında alacak. 

Yeni formatta Cedi eve dönecek

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