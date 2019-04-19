Yeni madalya zamanı

CELAL UMUT EREN

Medipol Başakşehir’in tecrübeli yıldızı Eljero Elia gözünü üçüncü şampiyonluğa dikti. 32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de bitime 6 hafta kala Galatasaray’ın 5 puan önünde lider olmalarını büyük bir avantaj sayıyor.

Elia, Türkiye kariyerini noktalamadan önce bir şampiyonluk madalyası daha takmak istiyor. Daha önce 2011-12 sezonunda İtalya’da Juventus’la ve 2016-17 sezonunda Hollanda’da Feyenoord’la lig şampiyonluğu gören tecrübeli kanat oyuncusu, Süper Lig’de geçen sezon yaşayamadığı mutluluğu tatmayı amaçlıyor.

2016-17 sezonunda Feyenoord ile şampiyon olduktan sonra Başakşehir’e transfer olan ve Şampiyonlar Ligi’nde oynayamayan Elia, bu durumu da düzeltmeyi hedefliyor. Kadrodaki hemen her oyuncu gibi Şampiyonlar Ligi hedefiyle yoluna devam Hollandalı futbolcu, önce şampiyonluk ardından Devler Ligi heyecanını yaşamayı amaçlıyor.

Formayı kaptı

Kariyerini ülkesi Hollanda’da ve özellikle Feyenoord formasıyla noktalamak isteyen Elia, Başakşehir’le de çok başarılı geçen dönemini kupa kaldırarak bitirmeyi düşünüyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı ile de arası iyi olan deneyimli yıldız, son haftalarda Arda Turan’ın yokluğunda formayı teslim aldı. Atiker Konya ve Beşiktaş maçlarında ilk 11’de forma giyen Eljero Elia, formuyla öne çıkmaya başırdı.