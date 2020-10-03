Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: 1-0

Malatya ekibi Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor'u ağırladı..

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan ve saat 13.30’da başlayan mücadelenin tek golü 10. dakikada Tetteh'in ayağından geldi. Bu golle Malatya ekibi sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Malatyaspor puanın 4'e yükseltirken, Antalyaspor 7 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada ceza sahasına giren Tetteh, şutunu çekti, top kalecinin solundan ağlara gitti: 1-0.

14'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lukoki, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.

17'nci dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören noktadan Hakan Özmert tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.

75'inci dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Tetteh şutunu çekti, top kaleciye çarparak dışarı çıktı.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Hasan Hüseyin Tetik, Bersan Duran

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed - Acquah (Dk.83 Youssouf), Cueva(Dk.83 Mustafa), Lukoki (Dk.67 Zeki), Wallace, Tetteh (Dk.90+3 Kubilay), Ahmed, Semih (Dk.83 Hadebe), Hafez, Chebake, Adem

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Eren, Nuri (Dk.46 Podolski), Mukairu (Dk.46 Sidney Sam), Kudriashov, Fredy (Dk.74 Ufuk), Jahovic (Dk.46 Orgill), Amilton, Bünyamin, Hakan (Dk.64 Gökdeniz), Veysel

GOL: Dk.10 Tetteh (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Lukoki, Wallave, Hafez (Yeni Malatyaspor) - Eren, Fredy (Antalyaspor)