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22.02.2020 - 12:43 | | AA

Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u ağırlayacak

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u ağırlayacak
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Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Bir maç eksiğiyle geride kalan 21 maçta, 6 galibiyet, 6 beraberlik, 9 yenilgiyle 24 puan toplayan sarı-siyahlılar, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

Malatya ekibinde cezalı ve sakat futbolcu bulunmuyor.

 

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