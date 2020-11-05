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05.11.2020 - 21:51 |

Yeni Malatyaspor-Artvin Hopaspor: 2-0

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Yeni Malatyaspor, Misli.com 3. Lig ekiplerinden Artvin Hopaspor'u 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Yeni Malatyaspor-Artvin Hopaspor: 2-0
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Yeni Malatyaspor kupada Misli.com 3. Lig ekiplerinden Artvin Hopaspor'u 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.

İlk yarının golsüz sonuçlandığı maçta, 66. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın köşeden ortaladığı top, Acquah'ın kafa vuruşuyla ağlarla buluştu: 1-0.

79. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor'un atağında, Adem Büyük'ün pasını alan Jetmir Topalli, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0. Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Yeni Malatyaspor, adını Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yazdırdı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Tolga Atasoy, Güner Mumcu Taştan

Yeni Malatyaspor: Herrera, Murat Akça, Hadebe, Erşan Yaşa (Dk. 74 Semih Kaya), Bülent Cevahir, Acquah, Zuqui (Dk. 48 Ahmet Ildız), Lukoki, Olcay Şahan (Dk. 46 Berk Yıldız), Mustafa Eskihellaç (Dk. 74 Adem Büyük), Umut Bulut (Dk. 46 Jetmir Topalli)

Artvin Hopaspor: Murat Özkan, Yunus Emre Çabuker, Güray Fırat, Eray Pazar, Furkan Cinkaya (Dk. 71 Mehmet Avcı), Oğuzhan Kanmaz (Dk. 85 Hüseyin Can Öztürk), Doğukan Bad, Doğan Çamlı (Dk. 86 Hüseyin Durak), Yücel Yıldırım, Tugay Yıldırım (Dk. 87 Ufuk Boncukçu), Mertcan Arslan (Dk. 46 Berkay Yılmaz)

Goller: Dk. 66 Acquah, Dk. 79 Jetmir Topalli (Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Dk. 31 Yücel Yıldırım (Artvin Hopaspor)

Yeni Malatyaspor-Artvin Hopaspor: 2-0

 

 

 

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