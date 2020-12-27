Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBüyükşehir Belediye Erzurumspor Haberleri Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3
27.12.2020 - 15:53 |

Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Erzurumspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3
ABONE OL

 Yeni MalatyasporSüper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Erzurumspor 3-1 kazandı.

Erzurumspor'un gollerini 44. dakikad Ricardo Gomes 67. dakikada M. Donald ve 71. dakikada Obertan kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golünü 62. dakikada Afriyie Acquah attı.

Bu sonuçla Erzurumspor 12 puanla 20. sırada yer aldı. Yeni Malatya ise 20 puanla 8. sırada bulunuyor.

 

Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3

 

 

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından pasıyla buluşan Ndayishimiye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kayacan Erdoğan'ın solundan auta çıktı.

28. dakikada Adem Büyük'ün kullandığı serbest vuruşta, kaleci Kayacan Erdoğan yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

34. dakikada Novikovas'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topu kurtardı.

44. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Emrah Başsan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ertaç Özbir'in dokunamadığı topu, iyi yükselen Ricardo Gomes'in kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1.

 

Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3

    Çağdaş Atan: Sorumluluk tamamen benim
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka-OGM Ormanspor: 86-57
      Pınar Karşıyaka-OGM Ormanspor: 86-57
    2. Gençlerbirliği'nde 1 pozitif vaka...
      Gençlerbirliği'nde 1 pozitif vaka...
    3. Başakşehir - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?
      Başakşehir - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?
    4. Çağdaş Atan'dan mağlubiyet yorumu
      Çağdaş Atan'dan mağlubiyet yorumu
    5. Sumudica'dan galibiyet yorumu
      Sumudica'dan galibiyet yorumu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Menemenspor: 0 - Ankara Keçiörengücü: 0

    Menemenspor: 0 - Ankara Keçiörengücü: 0

    Frutti Extra Bursaspor-Galatasaray: 73-92

    Frutti Extra Bursaspor-Galatasaray: 73-92

    Ali Koç’tan Samandıra’ya yakın takip

    Ali Koç’tan Samandıra’ya yakın takip

    Denizlispor - Ankaragücü: 1-2

    Denizlispor - Ankaragücü: 1-2

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet