Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3
Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Erzurumspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Erzurumspor 3-1 kazandı.
Erzurumspor'un gollerini 44. dakikad Ricardo Gomes 67. dakikada M. Donald ve 71. dakikada Obertan kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golünü 62. dakikada Afriyie Acquah attı.
Bu sonuçla Erzurumspor 12 puanla 20. sırada yer aldı. Yeni Malatya ise 20 puanla 8. sırada bulunuyor.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından pasıyla buluşan Ndayishimiye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kayacan Erdoğan'ın solundan auta çıktı.
28. dakikada Adem Büyük'ün kullandığı serbest vuruşta, kaleci Kayacan Erdoğan yumruklayarak topu uzaklaştırdı.
34. dakikada Novikovas'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topu kurtardı.
44. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Emrah Başsan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ertaç Özbir'in dokunamadığı topu, iyi yükselen Ricardo Gomes'in kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1.