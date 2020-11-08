Yeni Malatyaspor-Denizlispor: 2-0
Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor kendi sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi. Sarı-siyahlı ekip bu sonuçla 3'te 3 yaptı.
Yeni Malatyaspor evinde galibiyet serisini sürdürüyor... Sarı-siyahlı takım konuk ettiği Denizlispor'u da 2-0'lık skorla devirdi.
Malatya temsilcisinin gollerini 7'de Kubilay Kanatsızkuş ve 17'de Acquah kaydetti.
Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını11'e yükseltirken, Yukatel Denizlispor 5 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Sagal'ın sol kanattan yaptığı ortayla kale önünde topla buluşan Mesanovic'in vuruşunda top az farkla auta gitti.
8. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Lokoki'nin sağ kanattan yaptığı ortada, Kubilay Kanatsızkuş kafayla topu filelerle buluşturdu: 1-0.
12. dakikada Denizlispor'dan Leismann'ın ceza alanı dışından çektiği şutta, kaleci Abdulsamet Damlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Rakip cezalanı yakınlarında Recep Niyaz'dan topu kapan Tetteh'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Acquah, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
20. dakikada Mesanovic'in soldan attığı pasla topla buluşan Recep Niyaz’ın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
45 2. dakikada Aissati'nin sol kanatta yaptığı ortada, Mesanovic'in kafa vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu topu üstten kornere tokatladı.
52. dakikada Aissati'nin ceza alanı dışından çektiği şutu kaleci Abdulsamed Damlu çeldi. Korner çizgisine yakın yerde topla buluşan Rodallega'nın şutu auta çıktı.
60. dakikada topla ceza alanına giren Rodallega'nın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kalenin yanından kornere çıktı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Mete Kalkavan, Erdem Bayık, Mehmet Yıldırım
Yeni Malatyaspor: Abdulsamet Damlu, Zeki Yavru (Dk. 36 Murat Akça), Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Acquah, Cueva (Dk. 37 Ndayishimiye), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 86 Ahmet Ildız), Adem Büyük (Dk. 65 Olcay Şahan), Lukoki (Dk. 65 Topalli), Tetteh
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Oğuz Yılmaz (Dk. 58 Murawski), Subotic, Leismann, Lopes, Recep Niyaz (Dk. 65 Özer Özdemir), Bakalorz, Aissati (Dk. 75 Varela), Sagal, Mesanovic (Dk.74 Dossevi), Rodallega
Goller: Dk. 8 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 17 Acquah (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Leismann, Dk. 74 Murawski (Yukatel Denizlispor), Dk. 55 Lukoki (Yeni Malatyaspor)
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