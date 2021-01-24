Yeni Malatyaspor - Galatasaray: 0-1

Süper Lig'de 3. sırada yer alan Galatasaray, 9. sırada yer alan Yeni Malatyaspor'la karşılaştı. Zirve takibini sürdürmek isteyen Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Mücadelenin 88. dakikasında Babel Galatasaray'ın galibiyet golünü kaydetti.

Feghouli sakatlandı

Galatasaraylı Sofiane Feghouli ise maçın 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bu sonuçla Galatasaray, 39 puanla 2. sırada yer aldı. Yeni Malatyaspor ise 27 puanla 9. sırada yer aldı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertam

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake (Dk. 90 3 Doğukan Emeksiz), Wallace, Semih Kaya, Hadebe, Acquah (Dk. 79 Zeki Yavru), Ndayishimiye, Karim Hafez, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. Tetteh), Adem Büyük (Dk. 79 Ahmet Ildız), Umut Bulut Dk. 90 1 Lukoki)

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 85 Luyindama), Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 73 Kerem Aktürkoğlu), Emre Akbaba (Dk. 85 Ömer Bayram) Feghouli (Dk. 26 Emre Kılınç), Arda Turan (Dk. 73 Sekidika), Babel

Gol: Dk. 80 Babel (Galatasaray)

Sarı kartlar: 65 Tetteh, Dk. 89 Chebake, 90 1 Ahmet Ildız (Yeni Malatyaspor), Dk. 81 Taylan Antalyalı, Dk. 90 Babel (Galatasaray)

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Umut Bulut'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya kalabalığın arasında iyi yükselen Acquah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

23. dakikada Feghouli'nin savunmanın arkasına verdiği pasla buluşan Babel'in vuruşunda Abdulsamed Damlu son anda topu çeldi, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

27. dakikada Saracchi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

35. dakikada Adem Büyük'ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

36. dakikada Babel'in sağ kanattan attığı pasla buluşan Emre Kılınç'ın kafa vuruşunu kaleci Abdulsamed Damlu son anda kontrol etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

59. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Chebake'nin ortasıyla buluşan Umut Bulut'un bıraktığı topa ceza alanı ön çizgisinden Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

62. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Karim Hafez'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

88. dakikada Galatasaray öne geçti. Babel'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top kaleci Abdulsamed Damlu'nun solundan ağlarla buluştu: 0-1

Karşılaşma, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadro değişikliği yapmadı.

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, 20. haftada Yukatel Denizlispor'u 6-1 yendikleri maçın ilk 11'ini bozmadan takımını Yeni Malatyaspor önünde sahaya sürdü.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor müsabakasına Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao Teixeira, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Arda Turan ve Ryan Babel ilk 11'i ile başladı.

Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Peter Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz ise yedek kulübesinde görev bekledi.

Yeni Malatyaspor'da 2 değişiklik

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'in 20. haftasında 2-1 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Hamzaoğlu, Galatasaray karşısında takımını Abdulsamed Damlu, Issam Chebake, Wallace Fortuna dos Santos, Semih Kaya, Teenage Hadebe, Afriyie Acquah, Youssuf Ndayishimiye, Karim Hafez, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük ve Umut Bulut 11'i ile sahaya çıkardı.

Sarı-siyahlı takımda, Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen Ertaç Özbir kadroda yer almadı. Bu futbolcunun yerine Galatasaray karşısında kaleci Abdülsamed Damlu şans buldu.

Hamzaoğlu, Atakaş Hatayspor maçı 11'inde yer verdiği Zeki Yavru'nun yerine ise Semih Kaya'ya savunmada görev verdi.

Sarı-siyahlı takımın yedek kulübesinde Eray İşcan, Fernando Zuqui, Jody Lukoki, Doğukan Emeksiz, Benjamin Tetteh, Ahmed Ildiz, Erkan Kaş, Zeki Yavru, Bülent Cevahir ve Jetmir Topalli yer aldı.

Bir Galatasaray efsanesi: Muslera