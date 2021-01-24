Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçından görüntüler!
Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadro değişikliği yapmadı.
Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadro değişikliği yapmadı.
Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, 20. haftada Yukatel Denizlispor'u 6-1 yendikleri maçın ilk 11'ini bozmadan takımını Yeni Malatyaspor önünde sahaya sürdü.
Galatasaray, Yeni Malatyaspor müsabakasına Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao Teixeira, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Arda Turan ve Ryan Babel ilk 11'i ile başladı.
Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Peter Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz ise yedek kulübesinde görev bekledi.