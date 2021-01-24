Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçından görüntüler!
24.01.2021 - 17:21 |

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçından görüntüler!

Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadro değişikliği yapmadı.

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçından görüntüler!
ABONE OL

Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadro değişikliği yapmadı.

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, 20. haftada Yukatel Denizlispor'u 6-1 yendikleri maçın ilk 11'ini bozmadan takımını Yeni Malatyaspor önünde sahaya sürdü.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor müsabakasına Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao Teixeira, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Arda Turan ve Ryan Babel ilk 11'i ile başladı. 

Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Peter Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz ise yedek kulübesinde görev bekledi.

 

Giresunspor'dan yeni stat paylaşımı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçından görüntüler!
    Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçından görüntüler!
  2. Monte Carlo Rallisi'ni Ogier kazandı
    Monte Carlo Rallisi'ni Ogier kazandı
  3. Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  4. Gaziantep - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
    Gaziantep - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
  5. Beşiktaş - Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
    Beşiktaş - Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Fenerbahçe, Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı!

Son dakika | Fenerbahçe, Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı!

Juventus-Bologna: 2-0

Juventus-Bologna: 2-0

Ersun Yanal: Önümüzde daha çetin bir dönem başlıyor

Ersun Yanal: Önümüzde daha çetin bir dönem başlıyor

Son dakika | Galatasaray'da Feghouli şoku! Sakatlık...

Son dakika | Galatasaray'da Feghouli şoku! Sakatlık...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet