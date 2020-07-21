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21.07.2020 - 22:43 | |       MALATYA (AA) -

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
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Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çeşitli çalışmalarla tamamlandı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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