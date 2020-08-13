Yeni Malatyaspor, Jody Lukoki'yi transfer etti!

Süper Lig'de bu sezon düşme korkusu yaşamak istemeyen Yeni Malatyaspor, önemli bir transfere imza attı. Sarı-siyahlı ekip, Şampiyonlar Ligi tecrübesi de bulunan Demokratik Kongolu kanat oyuncusu Jody Lukoki'yi kadrosna kattı.

Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki oyuncunun transferini "Rüzgara fısıldayan adam" başlıklı bir videoyla sosyal medya hesabından duyurdu.

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