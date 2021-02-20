Yeni Malatyaspor - Konyaspor: 2-3

Yeni Malatyaspor Süper Lig 26. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadelenin 24. dakikasında Adem Büyük ev sahibi ekibi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 45+4. dakikada ise yine Adem Büyük sahneye çıktı ve penaltıdan farkı 2'ye çıkardı.

72. dakikada Konyaspor Diomande ile farkı 1'e indirdi. Cikalleshi ise 80. dakikada beraberliği sağlayan golü rakip ağlara gönderdi. Bu golden 4 dakika sonra bir gol daha bulan Cikalleshi takımını 3-2 geçirdi. 2-0 geriye düştüğü maçta muhteşem bir geri dönüşe imza atan Konyaspor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor 30 puanda kalırken, Konya ekibi puanını 30'a yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada sol kanattan Karim Hafez'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde bulunan Wallece'ın vuruşunda, top az farkla kalenin solundan auta çıktı.

23. dakikada Yeni Malatyaspor, öne geçti. Soldan Karim Hafez'in ortasında, ceza alanı içinde arka direkte Tetteh, topu indirdi. Umut topuk pasıyla Adem'i gördü. Altıpas üzerinde topa dokunan Adem, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

45 2. dakikada Yeni Malatyaspor, farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasının sol tarafından topu alan ve sürükleyen Tetteh, ceza alanı içinde Abdülkerim'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.