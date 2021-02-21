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21.02.2021 - 19:24 |

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da Divan Kurulu toplandı.

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı
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Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da Divan Kurulu toplandı. 

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre toplantı, Prof. Dr. Sezai Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in de katıldığı toplantıda kurul, 2019-2020 dönemi mali kongresinin mart ayı içerisinde yapılması, kulübün mali tabloları ile ilgili görüş alışverişinde bulunulması, kısa vadeli finansman temini noktasında çalışılması, halkla ilişkiler ve bilgi aktarımı noktasında daha aktif olunması yönünde tavsiye de bulunuldu. 

Kurulda ayrıca son maçlarda ortaya konulan performans da ele alındı.

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

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