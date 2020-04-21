Yeni Malatyaspor Özdeş ve Karaman ile başarıyı yakalayamadı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 11 maçta 9 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Korona virüs nedeniyle verilen aradan önce en son oynadığı maçta deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da düşüşü Hikmet Karaman da engelleyemedi. Sarı-kırmızılılar, Karaman ile çıktığı 3 maçtan 1 puan çıkarabildi. Oynadığı son 17 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet alarak kötü gidişatını durduramayan Malatya ekibi, bu süreçte sadece 9 puan toplayabildi.

Galibiyet hasreti 10 haftaya çıktı

Süper Lig'de son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'a karşı alan Yeni Malatyaspor, daha sonra oynadığı 10 mücadelede galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım, Sergen Yalçın sonrası çıktığı müsabakalarda Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a 2-0, Başakşehir'e 4-1, Alanyaspor'a 2-1, MKE Ankaragücü'ne 1-0, Galatasaray'a 1-0, Antalyaspor'a 2-1, Denizlispor'a 2-0, Trabzonspor'a 3-1, Kayserispor'a 2-1 yenildi.