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20.12.2020 - 11:44 | | AA

Yeni Malatyaspor sahasında geçit vermiyor

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 6'sı lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere sahasında bu sezon çıktığı 9 maçı kaybetmedi.

Yeni Malatyaspor sahasında geçit vermiyor
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Süper Lig'deki dördüncü sezonunu geçiren sarı-siyahlılar, özellikle sahasında aldığı sonuçlarla taraftarının yüzünü güldürüyor.

Malatya temsilcisi, bu sezon ligdeki 6 iç saha maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Seyircisinin önünde 6 maçta 14 puan toplayan Malatya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü.

Süper Ligde iç saha puan cetvelinde en başarılı takımlar arasına giren Yeni Malatyaspor, aldığı sonuçlarla dikkati çekti. Sarı-siyahlılar, bu sezon ligde iç sahada oynadığı maçlarda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği'ni 2-1, Yukatel Denizlispor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 2-0 yenerken, Göztepe ve Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni Malatyaspor, evinde oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da Artvin Hopaspor (2-0), Etimesgut Belediyespor (2-0) ve Hekimoğlu Trabzon'u (5-0) mağlup etti.

Söz konusu 9 maçta 18 gol atan sarı-siyahlı ekip, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.

Bu sezon sahasında henüz mağlubiyeti bulunmayan sarı-siyahlılar, yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

- Çelikel: "Fenerbahçe galibiyetini bu maçla taçlandırdık"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Fenerbahçe deplasmanındaki galibiyetin ardından bu hafta da sahalarında Kasımpaşa müsabakasından 3 puanla ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Kasımpaşa maçında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Çelikel, "Kasımpaşa maçında aldığımız galibiyet çok anlamlı ve önemliydi. Fenerbahçe galibiyetini bu maçla taçlandırdık. Takımın mücadelesinden, performansından oldukça memnunuz. Emeği geçen tüm futbolcu arkadaşlarımızı, teknik heyetimizi kutluyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda bu iyi oyunumuzu geliştirerek daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

Çelikel, hafta içi deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Önümüzde zorlu bir deplasman var. Lider takıma karşı mücadele edeceğiz. Oradan da puan veya puanla dönmek istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz." diye konuştu.

- "Yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz"

Özellikle sahalarında başarılı bir grafik çizdiklerini dile getiren Çelikel, şunları kaydetti:

"Bu sezon sahamızda iyi oynuyoruz. Sezon başında kaliteli bir takım kurduk, bunu şimdi görebiliyoruz. Özellikle sahamızda iyi ve yükselen bir grafiğimiz var bunu sürdürerek ligde üst sıraları hedefliyoruz. Sahamızda aldığımız başarılı sonuçları deplasmanda da sürdürerek yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Her geçen gün daha iyi duruma geliyoruz. Takımın uyumu ve performansı her geçen gün artıyor. İlerleyen günlerde daha da iyi konuma geleceğiz. Sahamızdaki Kasımpaşa galibiyetini tüm Malatya'ya armağan ediyoruz. Aldığımız galibiyetlerle taraftarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz."

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Yeni Malatyaspor sahasında geçit vermiyor

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