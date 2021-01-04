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04.01.2021 - 11:52 | | MALATYA (AA) -

Yeni Malatyaspor, Sivasspor'u ağırlayacak

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Yeni Malatyaspor, Sivasspor'u ağırlayacak
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Yeni Malatya Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligde oynadığı 15 maçta 5'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 20 puan toplayan ve 9. sırada bulunan sarı-siyahlılar, Demir Grup Sivasspor maçını kazanarak yeniden çıkış yakalamak için mücadele edecek.

Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Karim Hafez dışında eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.

Yeni Malatyaspor, Sivassporu ağırlayacak

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