Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYeni Malatyaspor Haberleri Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e iz bırakarak veda etti
27.07.2020 - 10:10 | | Mehmet Türel MALATYA (İHA) -

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e iz bırakarak veda etti

2017-2018 sezonunda sahasındaki 1-1'lik Boluspor maçı sonrası Süper Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor üç sezon sonra küme düştü.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e iz bırakarak veda etti
ABONE OL

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nu 32 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düşen Yeni Malatyaspor, tarihinde ilk kez yükseldiği ve büyük başarılara imza attığı Süper Lig'e veda etti. Sarı-kırmızılı takım ligin ilk yarısında Sergen Yalçın ile topladığı 24 puanın üzerine ikinci sadece 8 puan toplayarak da büyük bir başarısızlığa imza attı. Süper Lig'de geçen sezonu 5. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda mücadele hakkı kazanan Malatya temsilcisi sonrasında yaşadığı düşüşle 'nereden nereye' dedirtti.

Yeni Malatyaspor, Süper Lige iz bırakarak veda etti

Sezona teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde başlayan Yeni Malatyaspor devre arasında bu isim ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlüğe Kemal Özdeş'i getirdi. Yeni Malatyaspor, Özdeş ile büyük bir düşüş yaşadı ve 5 haftada puan yüzü göremedi. Daha sonra göreve gelen Hikmet Karaman'ın da istenileni veremediği sarı kırmızılı takımda bu süreçte 8 puan toplanabildi.

Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman döneminde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Malatya ekibi, ilk yarıda topladığı 24 puana rağmen ikinci yarıdaki önlenemez düşüşü ile Süper Lig'e veda etti.

    Cedi Osman çalışmalarını sürdürüyor...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e iz bırakarak veda etti
      Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e iz bırakarak veda etti
    2. Transfer haberleri | Galatasaray'dan Maicon resti!
      Transfer haberleri | Galatasaray'dan Maicon resti!
    3. Yılmaz Vural: Süper Lig bize nasip olmadı
      Yılmaz Vural: Süper Lig bize nasip olmadı
    4. TFF 1. Lig'e çıkacak son takım yarın Antalya'da belli olacak
      TFF 1. Lig'e çıkacak son takım yarın Antalya'da belli olacak
    5. Merih Demiral, Serie A'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk oyuncu oldu
      Merih Demiral, Serie A'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk oyuncu oldu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Boğaz turunda dizindeki bantlar dikkat çekti

    Boğaz turunda dizindeki bantlar dikkat çekti

    Cardiff - Fulham maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Cardiff - Fulham maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Son dakika haberler - Hasan Hüseyin Acar, Trabzonspor yolunda! Söz aldı...

    Son dakika haberler - Hasan Hüseyin Acar, Trabzonspor yolunda! Söz aldı...

    Galatasaray transfer haberleri | Sinan Gümüş geri dönüyor...

    Galatasaray transfer haberleri | Sinan Gümüş geri dönüyor...

    Sıradaki Haber