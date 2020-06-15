Yeni Malatyaspor tehlike hattına girdi

Sarı-kırmızılılar galibiyet özlemini 12 maça çıkararak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Malatya ekibi ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 12 maçta 10 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Oynadığı son 18 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet alarak Süper Lig kariyerinin en kötü istatistiğine imza atan Malatya ekibinde ligin ilk yarısında görev yapan ve görevine son verilen Sergen Yalçın ile elde edilen 24 puanın üzerine sadece 1 puan eklenebildi.

27. hafta sonunda puan sıralamasında da bir basamak gerileyerek tehlike hattına giren Yeni Malatyaspor için tehlike çanları çalmaya başladı. 25 puanı bulunan Malatya ekibi, Ç. Rizespor'un Galatasaray'ı yenmesiyle 16. basamağa geriledi. Kasımpaşa yenilgisiyle önünde bulunan 7 maçı daha da önem kazanan Yeni Malatyaspor, bu hafta sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

Yeni Malatyaspor'un önünde sırasıyla Göztepe, Fenerbahçe (D) Gençlerbirliği, Sivasspor (D), Beşiktaş, Ç. Rizespor (D) Gaziantep Futbol Kulübü müsabakaları bulunuyor.

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