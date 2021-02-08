Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 0-2

Süper Lig'de 24. haftanın kapanış mücadelesinde Abdullah Avcı yönetiminde çıkışını sürdüren Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.

Altığı galibiyetlerle zirvenin birkaç puan gerisinde şampiyonluk yarışı için umutlanan Trabzonspor, karşılaşmaya hızlı başlasa da zeminin de etkisiyle ilk yarı orta saha mücadelesine döndü.

İkinci yarıya yine hızlı başlayan trabzonspor Alanyaspor'dan transfer edilen Bakasetas'ın harika golüyle skoru 1-0'a getirdi. İlerleyen dakikalarda kaleci Uğurcan Çakır'ın zaman zaman kalesinde devleştiği anlarda Yeni Malatyaspor beraberlik şanslarını değerlendiremedi.

Rakibin akınlarında kontra ataklarla karşılık veren Trabzonspor'da bulduğu pozisyonları 90+6'da değerlendirmeyi başardı ve Nwakaeme skoru 2-0'a getirdi. Bordo-Mavili ekibin iki farklı üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından Trabzonspor puanını 42'ye yükseltirken Yeni Malatyaspor 29 puan ile ligin 10. sırasında kendine yer buldu.

İLK 11'LER:

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih, Issam, Hadebe, Acquah, Ahmed, Adem Büyük, Umut Bulut, Tetteh

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Djaniny'nin ceza alanına ortasında, müsait durumdaki Ekuban'dan önce Hadebe son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.

21. dakikada Chebake'nin ceza alanına gönderdiği topa Tetteh kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

32. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında, Tetteh'in ceza alanına gönderdiği top karambolde boşta kaldı. Sonrasında savunma meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

49. dakikada Trabzonspor öne geçti. Baker'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Abdulsamed'in yumruklarıyla uzaklaştırdığı topu ceza alanı ön çizgisinde iyi kontrol eden Bakasetas, düzgün bir vuruşta meşin yuvarlağı ağlara buluşturdu: 0-1.

54. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Djaniny'nin çevirdiği top savunmadan sekip Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

57. dakikada Hadebe'nin sol kanatta çizgiden içeriye çevirdiği topa Umut Bulut dokunamadı. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma son anda uzaklaştırdı.

67. dakikada Zeki Yavru'nun sol kanattan kullandığı kornerde Semih Kaya'nın vuruşu savunmadan sekip kale önünde Tetteh'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Uğurcan yakın mesafeden gole izin vermedi.

95. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında topla buluşan Nwakaeme, rakibinden sıyrılıp ceza alanına girdi ve dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.