Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 1-3

Süper Lig'de 19. hafta erteleme maçında Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Bordo Mavililere galibiyeti getiren golleri Novak, Sosa ve Nwakaeme getirdi.

Trabzonspor bu galibiyetle puanını 52'ye çıkararak averajla liderliğe yükseldi. BtcTurk Malatyaspor ise galibiyet özlemini 10 maça çıkardı.

Yeni Malatyaspor son 10 maçta 8 kez mağlup olurken 2 maçta berabere kaldı. Ev sahibi ekip 25 puanda kalarak 13. sırada yer aldı.

Süper Lig'in 26. haftasında BtcTurk yeni Malatyaspor deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Trabzonspor ise zirveyi yakından ilgilendiren maçta evinde Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Maçtan dakikalar

10. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağdan gelişen Trabzonspor atağında, Sosa'nın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Novak'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1

30. dakikada Trabzonspor, ikinci golünü buldu. Bordo-mavili ekibin ceza alanı dışından sol çaprazdan kazandığı serbest atışı kullanan Sosa'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin solundan filelere gitti: 0-2

45. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor farkı 1'e indirdi. Gökhan Töre'nin ara pasında penaltı noktası civarında 4 oyuncu arasındaki karambolde meşin yuvarlak sağ çaprazdaki Umut Bulut'un önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda savunmadaki Novak'a çarpan top, kaleci Uğurcan'ı yanıltarak ağlarla buluştu: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Badou Ndiaye’nin sert şutu kaleci Farnolle'de kaldı.

55. dakikada Ekuban’ın pasında ceza yayının sağında topla buluşann Nwakaeme’nin şutu ağlara gitti. 1-3

58. dakikada Sosa’nın ortasında ceza sahası içinde Nwakaeme’nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

84. dakikada Sosa’nın ceza sahası dışından sert şutunda top yandan dışarı gitti.

89. dakikada Nwakaeme’nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Farnolle gole izin vermedi.

Maçtan notlar

Malatya ekibinde kart cezalıları Teenage Lingani Hadebe, Issam Chebake ve Mustafa Akbaş, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemedi. Öte yandan maçın ertelendiği tarihten sonra takıma katılan Vidar Örn Kjartansson, Youssouf Ndayishimiye ve Karim Hafez, statü gereği Trabzonspor maçında kadroda yer alamayacak.

DAHA ÖNCE 5 KEZ KARŞILAŞTILAR

BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor, Süper Lig'de daha önce 5 kez karşı karşıya gelirken, bu karşılaşmaların 2'sini BtcTurk Yeni Malatyaspor, 3'ünü ise Trabzonspor kazandı. BtcTurk Yeni Malatyaspor, Karadeniz ekibiyle sahasında oynadığı 2 karşılaşmayı da kazandı. İki takım Süper Lig'de ilk olarak 2017-2018 sezonunda karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı BtcTurk Yeni Malatyaspor 1-0 kazandı. Sezonun ikinci yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma ise 4-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi. BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor, 2018-2019 sezonunda bir kez daha Süper Lig'de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan mücadeleyi BtcTurk Yeni Malatyaspor 5-0 kazanırken, sezonun ikinci yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Karadeniz ekibi 2-1 üstün tamamladı. Bu sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

MÜCADELENİN HAKEMİ ALİ PALABIYIK

BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşmasını Ankara Bölgesi Üst Klasman Hakemi Ali Palabıyık yönetti. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ankara Bölgesi Üst Klasman Yardımcı Hakemleri Serkan Olguncan ile Mustafa Sönmez yaptı. Mücadelede, Ankara Bölgesi Klasman Hakemi Mustafa İlker Coşkun ise dördüncü hakem olarak görev aldı. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) ise Antalya Bölgesi Üst Klasman Hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, (AVAR) hakemliğini ise İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi Emre Malok üstlendi.

TRİBÜNLER KISMEN DOLDU

Fikstürde 25 puanla 13'üncü sırada bulunan Yeni Malatyaspor'da taraftarlar hafta içi maçına ilgi gösterdi. 27 bin 500 kapasiteli Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşmada sarı kırmızılı taraftarlar için ayrılan 24 bin 500 kişilik kontenjanda 15 bin bilet satılırken, bordo mavililer için ayrılan 1287 kişilik biletten ise 500 bilet satıldı. Böylelikle tribünler boş kalmayarak kısmen doldu.

STAT ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Stada giriş sağlayan tüm kapılarda tedbir alınırken, stat etrafında adeta kuş uçurtulmadı.