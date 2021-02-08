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08.02.2021 - 10:38 |

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Son 4 maçta fire vermeden 12 puan toplayan ve 5. sıraya yükselen Trabzonspor, 24. haftanın kapanış maçında Yeni Malatyaspor'a konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
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Sezon başından beri inişli çıkışlı grafik çizen Yeni Malatyaspor, son olarak İzmir deplasmanında Göztepe ile 2-2 berabere kalmamıştı. Cherif Ndiaye'ye Hibernian'dan kiralanan Stevie Mallan karşılık vermiş, Ndiaye bir kez daha Göztepe'yi öne geçirince son sözü Ahmed Ildız söylemişti. Ertaç Özbir ve Karim Hafez sakat, Kubilay Kanatsızkuş cezalı. Ertaç'ın yokluğunda eldivenleri devralan Abdulsamed Damlu performansıyla dikkat çekti. Hafez'in yerine de sol bekte Mustafa Cevahir'i izliyoruz. TD Hamza Hamzaoğlu geçen hafta Afriyie Acquah'ı orta alanda tek bırakmış, önüne Mallan ile Adem Büyük'ü koymuştu. İkinci yarıda Moryke Fofana kenara gelince Mallan sol kanada geçmiş, merkezde Ahmed Ildız'ı izlemiştik.

Son 7 lig maçından 19 puan çıkartıp kendini ilk 5 içine atan Trabzonspor, Malatya'ya 3 eksikle geldi. Uzun süredir sakat olan Anders Trondsen ile Abdulkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür deplasman kafilesinde yer almadı. TD Abdullah Avcı yeni transferler Berat Özdemir ve Anastasios Bakasetas'ı Lewis Baker'ın yanına, orta saha kurgusuna yerleştirip meyvesini Denizlispor maçında aldı. Değişikliğe gitmeyecektir... Hücumda da bir kanatta Caleb Ekuban, diğer kanatta Anthıny Nwakaeme ve merkezde Jorge Djaniny izlemeye devam ederiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Yeni Malatyaspor'un ligdeki son 9 maçının 6'sı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı son 4 lig maçında "karşılıklı gol" izledik.

- İki takım arasında oynanan son 4 maçın tamamını Trabzonspor kazandı! Bu 4 maç "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti...

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %61'lik kesim Abdullah Avcı ile vites yükselten bordo-mavili takıma Malatya deplasmanında da güveniyor... %5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

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