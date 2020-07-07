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07.07.2020 - 12:20 | | MALATYA (AA) -

Yeni Malatyaspor yarın Sivasspor'a konuk olacak

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak maçı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Yeni Malatyaspor yarın Sivasspor'a konuk olacak
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Ligde 7 galibiyet, 8 beraberlik, 15 yenilgiyle 29 puan toplayan sarı-siyahlılar, Demir Grup Sivasspor karşısında kazanarak alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 29. haftada Fenerbahçe deplasmanında çift sarı karttan kırmızı kart gören ve 30. haftada Gençlerbirliği maçında kadroda bulunmayan Gökhan Töre, Demir Grup Sivasspor maçında forma verilmesi halinde sahadaki yerini alacak.

Yeni Malatyaspor yarın Sivasspora konuk olacak

Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde 54 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Yeni Malatyaspor'un 29 puanı var.

Sivasspor'da 1 oyuncu sakat, 1 oyuncu cezalı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, biri sakat, diğeri sarı kart cezalısı 2 oyuncudan bu maçta yararlanamayacak.

Sakatlığı nedeniyle orta saha oyuncusu Hakan Arslan bu maçta forma giyemeyecek, savunma oyuncusu Ziya Erdal da sarı kart cezası nedeniyle sahada yer alamayacak. Sivas ekibinde 2 oyuncu ise Yeni Malatyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Aaron Appindangoye ve Mamadou Samassa Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde ligin 32. haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

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