Yeni Malatyaspor'a 'CEO' başkan adayı: Ahmet Köse

Uzun yıllardır Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın özellikle Amerika ve yurt dışındaki diğer operasyonlarını yöneten Ahmet Köse, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un yeni başkanı olmaya aday. Tamamı profesyonellerden oluşan güçlü bir yönetim ekibi kurduğu belirtilen Ahmet Köse'nin önümüzdeki günlerde açıklama yapacağı ifade edildi.

Ligde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararı ile yeni sezonda da Süper Lig'de yer alacak BtcTurk Yeni Malatyaspor son yıllardaki kötü yönetim performansı nedeniyle hem finansal olarak, hem de futbol olarak zor günler geçirdiğini düşünen Ahmet Köse , "BtcTurk Yeni Malatyaspor'un sürdürülebilir ve istikrarlı bir yönetime kavuşması, dünyada ve Türkiye'de bulunan 3 milyondan fazla Malatyalının ortak paydası ve tek hayali" diye konuştu.

Bütün dünyada finansal olarak sürdürebilirliği tartışılan futbol sektörünün artık profesyoneller tarafından yönetileceği konuşulurken, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un da alanında uzman bir profesyonel olan Ahmet Köse'nin aday olması spor otoriteleri ve yorumcuları tarafından olumlu bir gelişme olarak yorumlandı.