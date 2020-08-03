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03.08.2020 - 10:35 | | MALATYA (İHA) -

Yeni Malatyaspor'da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi

Önümüzdeki sezon da Süper Lig'de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor'da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Yeni Malatyaspor'da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi
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Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik kayıplar nedeniyle zor duruma düşen kulüplerden olan Yeni Malatyaspor’da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Pandemi sürecinde büyük ekonomik kayıplar yaşayan kulüpler yeni sezon öncesi sözleşmesi biten futbolcuların yerini doldurmak için kara kara düşünüyor.
Yeni Malatyaspor da yeni sezon öncesi önemli sayıda oyuncusu ile sözleşmesi sona eren kulüplerden. Sarı kırmızılı kulüpte sezonun tamamlanmasıyla birlikte sözleşmesi sona eren futbolcular şunlar:

Yeni Malatyasporda 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi

“Issiar Dia, Fabian Farnolle, Arturo Mina, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Mitchell Donald, Kjartansson, Karim Hafez, Eren Tozlu’nun sözleşmeleri sona erecek. Sarı kırmızılıların sözleşmesi biten oyunculardan yeniden anlaşmayı düşündüğü tek oyuncunun Arturo Mina olduğu öğrenildi.

Yeni Malatyaspor, yeni sezonun ilk transferini ise Bulgaristan takımlarından Ludogorets’in 28 yaşındaki Kongolu forveti Jody Lukoki’yi renklerine bağlayarak yapmıştı.

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