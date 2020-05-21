Yeni Malatyaspor'da hedef ligde kalmak

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BtcTurk Yeni Malatyaspor KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Adil Gevrek, Ä°kinci BaÅŸkan Selim Pilten, Teknik DirektÃ¶r Hikmet Karaman ve futbolcular BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Selahattin GÃ¼rkan'Ä± makamÄ±nda ziyaret etti.

GÃ¼rkan, Yeni Malatyaspor yÃ¶netimini ve futbolcularÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlamaktan mutluluk duyduÄŸunu dile getirerek, takÄ±mÄ±n kalan 8 maÃ§ta iyi puanlar toplayarak ligde kalacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

SarÄ±-siyahlÄ± takÄ±mÄ±n maÃ§larÄ±nÄ± izlediÄŸini ve oyuncularÄ±nÄ±n yetenekli olduÄŸunu aktaran GÃ¼rkan, "BaÅŸkanÄ±mÄ±za ve hocamÄ±za da Ã§ok gÃ¼veniyorum yeter ki biz inanalÄ±m. UnutmayÄ±n ki tarihteki bÃ¼tÃ¼n destanlar yokluk iÃ§inde yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Lig yakÄ±nda baÅŸlÄ±yor, bugÃ¼n yeni bir sayfa aÃ§malÄ±yÄ±z ve bu bulunduÄŸumuz konumdan bir an Ã¶nce kurtulmalÄ±yÄ±z. Yeter ki azim ve sabÄ±r gÃ¶sterelim." ifadelerini kullandÄ±.

Adil Gevrek ise sorumluluklarÄ±nÄ±n farkÄ±nda olduklarÄ±nÄ± ve kalan maÃ§lara odaklandÄ±klarÄ±nÄ± anlatarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Yeni Malatyaspor olarak sorumluluÄŸumuzun farkÄ±ndayÄ±z, bu takÄ±m bu ÅŸehrin takÄ±mÄ±. GeÃ§miÅŸte 6 yÄ±llÄ±k sÃ¼reÃ§te Ã§ok bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lara imza attÄ±k. Ä°yi ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bir takÄ±mÄ±mÄ±z var, ilk yarÄ± 24 puan aldÄ±k ikinci yarÄ± iÅŸler iyi gitmedi ama futbolda bÃ¶yle ÅŸeyler var. Åžimdi Ã¶nÃ¼mÃ¼zde 8 final maÃ§Ä± var, bu maÃ§larÄ± kazanÄ±p ligde kalmak istiyoruz. Bunu baÅŸaracaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yoruz."

Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Hikmet Karaman da tek hedeflerinin ligde kalmak olduÄŸunu ve bunu da baÅŸaracaklarÄ±nÄ± aktardÄ±.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan futbolcular ve teknik ekip tarafÄ±ndan GÃ¼rkanâ€™a imzalÄ± forma hediye edildi.