Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEvkur Yeni Malatyaspor Haberleri Yeni Malatyaspor'da iki futbolcu kamp kadrosunda yok
05.01.2020 - 11:13 | | MALATYA (İHA)

Yeni Malatyaspor'da iki futbolcu kamp kadrosunda yok

Devre arası kamp çalışmaları için Antalya Belek’te toplanan Yeni Malatyaspor'da açıklanan kamp kadrosunda Yiğithan Güveli ve Rahman Buğra Çağıran yer almadı.

Yeni Malatyaspor'da iki futbolcu kamp kadrosunda yok
ABONE OL

Sarı - kırmızılı kulüpte teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda Yiğithan Güveli ve Rahman Buğra Çağıran ile yollarını ayırdığı açıklandı.

Yiğithan geçtiğimiz sezon Sadık Çiftpınar transferi karşılığında Fenerbahçe'den Malatyaspor'a gitmişti. Sarı lacivertli takımda da büyük umutlar beslenen genç stoper teknik direktör Sergen Yalçın'ın da gözüne giremedi.

Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, ikinci devre kamp çalışmaları ve kadrosu hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Takımımız devre arası kamp çalışmaları için 5.1.2020 tarihinde Antalya Belek’te toplanarak çalışmalarına başlayacak.
Antalya kamp kadromuz şu isimlerden oluşuyor:
Abdulsamed Damlu, Murat Akşit, Fabien Farnolle, Ufuk Ceylan, Mustafa Akbaş, Teenage Hadebe, Issam Chebake, Arturo Mina, Özer Özdemir, Sakıb Aytaç, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Ahmed Ildiz, Afriyie Acquah, Mitchell Donald, Moryke Fofana, Ghaylen Chaaleli, Guilherme Marques, Thievy Bifouma, Adis Jahovic, Umut Bulut."

Yeni Malatyasporda iki futbolcu kamp kadrosunda yok

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Yine saldırdılar! Gece 01.30'da yıktılar...
Galatasaray Doğa Sigorta, RJ Hunter transferini bu videoyla açıkladı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fatih Karagümrük-Akhisarspor play-off ilk maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
    Fatih Karagümrük-Akhisarspor play-off ilk maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
  2. Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: Samsunspor'u layık olduğu Süper Lig'e taşıyacağız
    Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: Samsunspor'u layık olduğu Süper Lig'e taşıyacağız
  3. Bayern Münih, Maodo Lo ile yollarını ayırdı
    Bayern Münih, Maodo Lo ile yollarını ayırdı  
  4. Trabzonspor'da son 9 sezonluk başarı hesabı
    Trabzonspor'da son 9 sezonluk başarı hesabı
  5. Eski sporcu ve antrenör Aytaç Kuru vefat etti
    Eski sporcu ve antrenör Aytaç Kuru vefat etti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Ronald Jordan Hunter resmen Galatasaray'da

Son dakika | Ronald Jordan Hunter resmen Galatasaray'da

Altınordu'da en fazla Erhan Erentürk forma giydi

Altınordu'da en fazla Erhan Erentürk forma giydi

Beşiktaş, Yusuf Tunaoğlu'nu andı

Beşiktaş, Yusuf Tunaoğlu'nu andı

Bursaspor-Adana Demirspor play-off ilk maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Bursaspor-Adana Demirspor play-off ilk maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Sıradaki Haber