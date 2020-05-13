Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEvkur Yeni Malatyaspor Haberleri Yeni Malatyaspor'da ikinci gruba yapılan testin sonuçları da negatif çıktı
13.05.2020 - 10:02 | | MALATYA (İHA)

Yeni Malatyaspor'da ikinci gruba yapılan testin sonuçları da negatif çıktı

Yeni Malatyaspor'da teknik heyetin de yer aldığı ikinci grubun korona virüs testi de negatif çıktı.

Yeni Malatyaspor'da ikinci gruba yapılan testin sonuçları da negatif çıktı
ABONE OL

Yeni Malatyaspor'da korona virüs testi yapılan ikinci grupta da pozitif bulguya rastlanılmadığı açıklandı. Sarı-kırmızılı takım testin ardından Nurettin Soykan Tesisleri'nde sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Yurt dışından gelen 3 futbolcusu 14 günlük karantina sürecinde olan Yeni Malatyaspor'da lig başlayana kadar hazırlıkların günde iki antrenman olmak üzere gruplar halinde devam edeceği bildirildi.

Malatya ekibi ligde kalan 8 haftanın ilk maçını sahasında Kasımpaşa ile oynayacak.

Yeni Malatyasporda ikinci gruba yapılan testin sonuçları da negatif çıktı

 

Sivasspor güç depoluyor
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

G.Kore’ye en çok ilgi Türkler’den!

G.Kore’ye en çok ilgi Türkler’den!

Cedi Osman: Çocuklar gibiydim

Cedi Osman: Çocuklar gibiydim

Beşiktaş'ta Ljajic bir yere gitmiyor!

Beşiktaş'ta Ljajic bir yere gitmiyor!

Trabzonspor'da Alexander Sörloth, Şota’nın izinde

Trabzonspor'da Alexander Sörloth, Şota’nın izinde

Sıradaki Haber