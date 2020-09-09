Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYeni Malatyaspor Haberleri Yeni Malatyaspor'da parola 3 puan
09.09.2020 - 10:03 | | İHA

Yeni Malatyaspor'da parola 3 puan

Süper Lig'de yeni sezona deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçla başlayacak olan Yeni Malatyaspor, bu mücadelede galibiyet hedefliyor.

Yeni Malatyaspor'da parola 3 puan
ABONE OL

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde hazırlıklarına devam eden Malatya ekibi, transferde aldığı isimlerle iddialı bir kadro oluşturdu. Geçen sezonki kadrosundan Arturo Mina, Fabien Farnolle, Mitcahael Donald, Gökhan Töre, Sakıb Aytaç, Murat Yıldırım gibi isimlerle yollarını ayıran sarı-siyahlılar, 9 yeni takviyeyle kadrosunda önemli bir değişime imza attı.

Sezonun ilk maçına cumartesi günü İstanbul deplasmanında Fatih Karagümrük müsabakasıyla çıkacak doğu ekibinde tüm hazırlıklar galibiyet üzerine yapılıyor.
Transferde görüşme halinde olunan Adem Büyük ve Da Costa gibi isimlerle sözleşme imzalamak için yoğun bir görüşme trafiğinde olan Yeni Malatyaspor’un, bu isimleri Karagümrük maçına yetiştirmek istediği öğrenildi.

Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçına cuma gününe kadar kendi tesislerinde hazırlanacak olan sarı-siyahlılar aynı gün İstanbul’a gidecek.

 

Yeni Malatyasporda parola 3 puan

Aytaç Kara'dan Yusuf Erdoğan'a: Öğreteceğim
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş Haberleri | Beşiktaş'ta Umut Nayir'in geleceği belli oldu
    Beşiktaş Haberleri | Beşiktaş'ta Umut Nayir'in geleceği belli oldu
  2. Transfer haberleri | Galatasaray, Asamoah için Inter ile görüşüyor!
    Transfer haberleri | Galatasaray, Asamoah için Inter ile görüşüyor!
  3. Galatasaray Haberleri | Galatasaray'dan William D'Avila Belhanda çağrısı
    Galatasaray Haberleri | Galatasaray'dan William D'Avila Belhanda çağrısı
  4. Fenerbahçe Haberleri | Fenerbahçe'de 4 oyuncunun lisansları çıktı
    Fenerbahçe Haberleri | Fenerbahçe'de 4 oyuncunun lisansları çıktı
  5. Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Vitor Hugo teklifi!
    Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Vitor Hugo teklifi!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Genoa, Adem Ljajic'e talip oldu

Transfer haberleri | Genoa, Adem Ljajic'e talip oldu

Transfer haberleri | Telles'ten Galatasaray'a 30.8 milyon lira!

Transfer haberleri | Telles'ten Galatasaray'a 30.8 milyon lira!

Transfer haberleri | Etebo'yu Onyekuru ikna etti! Ortaya çıktı

Transfer haberleri | Etebo'yu Onyekuru ikna etti! Ortaya çıktı

Ronaldo'dan bir rekor daha! Tarih yazdı...

Ronaldo'dan bir rekor daha! Tarih yazdı...

Sıradaki Haber